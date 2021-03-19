Бесплатная онлайн-премьера видеоспектакля «Шинель» состоится 1 апреля - в День рождения Николая Гоголя.

Инновационный культурный проект «Театр 360 градусов», который осенью показал первый в Украине спектакль с интеграцией 3D-технологий, готовит вторую онлайн-премьеру. Это будет семейный спектакль Театра на Подоле на украинском языке — «Шинель» по Николаю Гоголю. В новом проекте создатели объединят сценическое искусство и саунд-спецэффекты, чтобы максимально перенести зрителя в театральный зал во время просмотра онлайн. Режиссером театральной постановки выступила Валерия Федотова, а видеоверсии — Валентин Кондратюк.

Читайте такжеФанаты определили фаворитов Евровидения 2021: кому отдали первое местоБесплатная онлайн-премьера видеоспектакля «Шинель» состоится 1 апреля — в День рождения Николая Гоголя, а после все желающие смогут его посмотреть на протяжении 10 дней. Чтобы присоединиться к просмотру, нужно просто зарегистрироваться на сайте проекта: https://theatre360.com.ua/.

«Шинель» — это знакомая и понятная каждому история про Акакия Акакиевича, человека, который столкнулся с непринятием его обществом, насмешками и буллингом. Постановка зацепит и тронет как детей, так и взрослых, поэтому организаторы призывают посмотреть ее всей семьей.

Даша Малахова и Наталья Чижова, продюсеры «Театра 360 градусов», убеждены: спектакль «Шинель» призван достучаться до сердец украинцев. Простое общение вместо отвода глаз, помощь вместо насмешки, добро вместо агрессии — таков рецепт взаимоотношений в здоровом обществе. Донести эти мысли помогут друзья проекта — общественная организация «Бачити серцем» и ее основательница Олеся Яскевич, которая занимается просветительской деятельностью и рассказывает, что нужно делать, чтобы люди с инвалидностью и разного рода нарушениями не оставались в тени социума.

Еще больше погрузить в историю и виртуально перенести его от экранов гаджетов в театральный зал поможет сила музыки. Саундтрек и музыкальный бэкграунд для видеоверсии спектакля написали современные электронные саунд-продюсеры Александр Филоненко и Дмитрий Авксентьев. А запись композиций проходила прямо на сцене театра в исполнении симфонического оркестра Виртуозы Киева, чтобы передать звучание театра.

«В Театре на Подоле уникальное современное оборудование, которое позволяет заводить звук в студию прямо со сцены. Тут даже есть звуковой пульт, который возит в туры Том Йорк, — рассказывают композиторы проекта. — В данном случае само здание театра выступило как форма акустического выражения. Уверены, это поможет зрителю почувствовать себя в театре во время просмотра спектакля дома».

Проект с самого его основания поддерживают украинские компании, которые играют важнейшую роль в развитии театральной индустрии в Украине. Среди которых — компания Visa, которая в рамках инициативы #ПідтримайСвоїх продолжает оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, который наиболее пострадал из-за влияния пандемии. Диджитальная трансформация и переход в онлайн являются актуальными для культурных проектов и инициатив, которые поддерживает Visa в Украине и других странах.

Напомним, «Театр 360 градусов» — это проект, который впервые в Украине снимает и показывает широкой аудитории видеоверсии театральных постановок с использованием различных технологий и спецэффектов, дополняющих сюжет спектакля.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Броскова