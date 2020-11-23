Disney предлагают запустить игрушки и мерч с "новым героем" сериала.

Любители сериала «Мандалорец» заметили в пятой серии второго сезона занимательный киноляп: в кадр попал член съемочной группы. Фигуру мужчины в джинсах и футболке можно заметить на заднем плане в одной из сцен.

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Пользователи соцсетей отреагировали на ляп постановщиков с юмором и взялись делать мемы. «Нового персонажа» саги нарекли Jeans Guy.

Некоторые даже решили продумать для него место в ЛОРе вселенной и приписали ему звание адмирала (Admiral Jeff Blue-Jeans). Disney тем временем предлагают запустить игрушки и мерч с новым героем «Мандалорца».

Пользователи также припомнили другой известный киноляп – стаканчик с кофе, который попал в одну из сцен финального сезона «Игры престолов».

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Автор: Дмитрий Захаров