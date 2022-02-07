Это крайне редкий случай отказа от цензуры.

Китайский стриминговий сервис Tencent Video исправил искаженный ранее финал культового фильма Дэвида Финчера 1999 года "Бойцовский клуб".

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

После широко распространенной негативной реакции в сети на цензуру финала фильма ленты, китайский потоковый сервис Tencent Video восстановил большинство сокращений. Теперь в Китае можно посмотреть полную концовку "Бойцовского клуба".

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Однако восстановили не все вырезанные фрагменты. Из 12 вырезанных минут восстановили только 11. Минута, которая все еще отсутствует, в основном состоит из коротких обнаженных сексуальных сцен.

Напомним, фильм заканчивается тем, что рассказчик убивает свое воображаемое альтер-эго, а затем наблюдает, как здания взрываются на горизонте.

Кульминационная сцена в версии для Tencent Video была вырезана и заменена пустым экраном с сообщением: "Полиция быстро раскрыла весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлера отправили в психиатрическую лечебницу для психологического лечения".

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