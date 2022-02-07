Китайский стриминговий сервис Tencent Video исправил искаженный ранее финал культового фильма Дэвида Финчера 1999 года "Бойцовский клуб".
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
После широко распространенной негативной реакции в сети на цензуру финала фильма ленты, китайский потоковый сервис Tencent Video восстановил большинство сокращений. Теперь в Китае можно посмотреть полную концовку "Бойцовского клуба".
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Однако восстановили не все вырезанные фрагменты. Из 12 вырезанных минут восстановили только 11. Минута, которая все еще отсутствует, в основном состоит из коротких обнаженных сексуальных сцен.
Напомним, фильм заканчивается тем, что рассказчик убивает свое воображаемое альтер-эго, а затем наблюдает, как здания взрываются на горизонте.
Кульминационная сцена в версии для Tencent Video была вырезана и заменена пустым экраном с сообщением: "Полиция быстро раскрыла весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлера отправили в психиатрическую лечебницу для психологического лечения".