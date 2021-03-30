Группа GO_A выступит под 15 номером.

Сегодня, 30 марта, стало известно, какие страны в каком полуфинале будут выступать.

Первыми выступят представители Литвы, Словении и России. А вот украинская группа GO_A покажет номер в первом полуфинале, но пятнадцатыми.

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Конкурс состоится в Роттердаме в мае

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней "Шум"

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Автор: Диана Могилевич