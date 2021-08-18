В самом сердце столицы на велотреке впервые состоится концерт - 17 сентября украинский электронный дуэт TVORCHI представит там свое большое сольное шоу ROAD.

Концерт дуэта TVORCHI пройдет в поддержку нового одноименного альбома, релиз которого состоится 10 сентября. Главный месседж новой пластинки артистов, которых называют самым громким открытием молодой украинской сцены - не жить от цели к цели, а наслаждаться своей дорогой ежесекундно.

Локация была выбрана не случайно, по словам TVORCHI, именно киевский велотрек является эпицентром молодежной мекки, где урбан граничит с архитектурными памятниками, а дорога и является главным смыслом.

"Нет более идеальной площадки для проведения нашего шоу ROAD, чем киевский велотрек. Это место с историей и характером, которое раскроется по-новому, когда зазвучит нашими треками. Мы приглашаем каждого разделить с нами вечер 17-го сентября, потому что это будет действительно особая встреча. Let's enjoy the ROAD", - говорят ребята.

Подготовка к большому концерту ROAD продолжается уже несколько месяцев. Известно, что в шоу будут использованы инновационные лазерные системы, масштабные световые решения, а сцена повторит силуэт самого велотрека. Каждый зритель окажется в середине грандиозного действа в центре шоу.

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Креаторы впервые выполнят лайв треки с лонгплея ROAD и свои хиты: Bonfire, Believe, "Не танцую", "Язык тела", TRIP и другие.

Напомним, что предыдущий альбом TVORCHI - 13 waves получил награду "Альбом года" на первой музыкальной премии YUNA, а артисты - награду "Группа года".

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Автор: Диана Могилевич