Эти фильмы точно поднимут вам настроение.

Смотреть комедию - всегда хорошая идея. Именно она может поднять вам настроение и помочь расслабиться после тяжелого дня. Далее подборка веселых фильмов, которые уже успели оценить критики.

1. "Трава зеленее"

Режиссеры: Жослин ДеБур, Доун Люббе

В ролях: Жослин ДеБур, Доун Люббе, Бек Беннетт, Нил Кейси

Комедия "Трава зеленее" получила овации на фестивале независимого кино "Sundance Film Festival". В центре сюжета две обычные семьи среднего класса, вступающие в бессмысленное соревнование друг с другом. Кто одержит победу и чей двор будет самый красивый - посмотрите сами.

2. "Пляжный бездельник"

Режиссер: Хармони Корин

В ролях: Мэттью Макконахи, Снуп Догг, Айла Фишер

Веселая комедия об уличном поэте по имени Лунный Пес. Он является всеобщим любимцем публики, который проводит свою жизнь на побережье Майями. Мужчину ждут невероятные приключения и испытания, которые изменят его.

3. "Ночные игры"

Режиссеры: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Гольдштейн

В ролях: Джейсон Бейтман, Рэйчел МакАдамс, Кайл Чендлер

В центре сюжета три пары, участвующие в детективном квесте. Во время развития сюжета герои начинают понимать, что им грозит реальная опасность. Участники должны расследовать настоящее преступление, поэтому ищут преступника и пытаются его наказать.

4. "Арахисовый сокол"

Режиссеры: Тайлер Нилсон, Майк Шварц

В ролях: Шайа Лабаф, Зак Готтзаген, Дакота Джонсон

Действие в сюжете разворачивается вокруг парня Зака с синдромом Дауна, который хочет стать профессиональным рестлером. Для этого ему необходимо сбежать из-под опеки сотрудников приюта и добраться до школы, которая находится на другом конце страны. Ему удается покинуть приют и жизнь знакомит парня с рыбаком, который станет для него настоящим другом и наставником.

5. "Талли"

Режиссер: Джейсон Райтман

В ролях: Шарлиз Терон, Маккензи Дэвис, Марк Дюпласс

Действие комедии разворачивается вокруг домохозяйки, которая быстро стареет. Она разрывается между хозяйством и маленьким ребенком, практически забывая о самой себе. Из-за этого у нее начинается послеродовая депрессия и кризис. Все меняет появление няни Талли, которая поможет главной героине снова поверить в себя.

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