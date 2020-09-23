Известный актер Том Круз и режиссер Даг Лайман полетят в космос в октябре 2021 года.
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Это нужно для нового фильма, передает deadline.
Space X и Axiom Space организуют полет в космос. На МКС экипаж отправится на космическом корабле Илона Маска Crew Dragon.
Кроме Круза и Лаймана в космос полетят опытный американский астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и еще один пассажир. Его имя пока неизвестно.
Также обнародован путевой лист МКС с планами на ближайшие три года. Он включает поле космического корабля Илона Маска Crew Dragon, который и должен доставить актера и режиссера на станцию.
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