Актер полетит в космос с режиссером Дагом Лайманом.

Известный актер Том Круз и режиссер Даг Лайман полетят в космос в октябре 2021 года.

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Это нужно для нового фильма, передает deadline.

Space X и Axiom Space организуют полет в космос. На МКС экипаж отправится на космическом корабле Илона Маска Crew Dragon.

Кроме Круза и Лаймана в космос полетят опытный американский астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и еще один пассажир. Его имя пока неизвестно.

Также обнародован путевой лист МКС с планами на ближайшие три года. Он включает поле космического корабля Илона Маска Crew Dragon, который и должен доставить актера и режиссера на станцию.

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Автор: УНИАН