Группа The Streechers решила удивить своих поклонников.

Украинская рок-группа The Streechers выпустила клип на песню Paintress.

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Главной фишкой клипа является то, что его создал искусственный интеллект. Ранее в Украине такого еще не было.

"Искусственный интеллект используют для обработки уже отснятых кадров, но не для создания с нуля. За пределами Украины несколько исполнителей использовали подобные методы, но я не нашел ни одного, который использовал бы текст песни для этого", - рассказал исполнитель Игорь Мелихов.

Что известно о группе The Streechers:

Рок-группа была создана четыре года назад в Чернигова

В состав коллектива входят 4 участника: Алена Белоусова, Игорь Мелихов, Алексей Муцький и Мария Славець

Артисты пишут песни только на английском языке

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Автор: Диана Могилевич