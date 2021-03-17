Украинская рок-группа The Streechers выпустила клип на песню Paintress.
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Главной фишкой клипа является то, что его создал искусственный интеллект. Ранее в Украине такого еще не было.
"Искусственный интеллект используют для обработки уже отснятых кадров, но не для создания с нуля. За пределами Украины несколько исполнителей использовали подобные методы, но я не нашел ни одного, который использовал бы текст песни для этого", - рассказал исполнитель Игорь Мелихов.
Что известно о группе The Streechers:
- Рок-группа была создана четыре года назад в Чернигова
- В состав коллектива входят 4 участника: Алена Белоусова, Игорь Мелихов, Алексей Муцький и Мария Славець
- Артисты пишут песни только на английском языке
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