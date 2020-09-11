Завершился последний съемочный день завершающего 15 сезона.

Вчера состоялся последний день съемок завершающего сезона легендарного серила "Сверхъестественное".

Об этом в Instagram сообщили Дженсен Эксл и Джаред Падалеки, исполнившие ключевые роли в сериале.

"Сегодня последний день 15-летнего путешествия. Того, которое навсегда изменило мою жизнь. Тем, с кем я работал в этом путешествии, и тем, кто наблюдал и поддерживал... вы никогда не поймете моей огромной признательности вам. "Спасибо" не покрывает это. Просто нет слов. Я так благодарен за эти воспоминания, что навсегда останусь с ними. Какая это была поездка", - написал Дженсен Экслс, исполнитель роли Дина Винчестера.

Джаред Падалеки также расчувствовался в последний день съемок:

"Мой последний день с Сэмом Винчестером (герой Падалеки в сериале - УНИАН). Большое спасибо за невероятное количество любви и поддержки, которое направлялось нам в эти последние часы. Это ощущалось", - написал Падалеки.

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Сериал Сверхъестественное: что в нем особенного

Сериал "Сверхъестственное" снят в жанре фэнтези.

Премьера сериала состоялась в далеком 2005 году. С тех пор было отснято 15 сезонов.

Сериал достиг такого успеха, что по нему были созданы три серии комиксов.

Опубликовано 12 романов, основанных на сериале.

С 2006 года телесериал "Сверхъестественное" и работающая над ним команда номинировался и получал награды в 14 основных премиях, присуждаемых в области телевидения.

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Перевод: Екатерина Лиманская