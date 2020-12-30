По сюжету Кларк и Лоис вернутся в Смолвиль, где займутся каким-то семейным делом.

Канал The CW выпустил первый трейлер сериала "Супермен и Лоис" по комиксам DC.

Читайте такжеПредставлен новый постер сериала "Супермен и Лоис"В ролике засветились Супермен/ Кларк Кент в исполнении Тайлера Хэклина, знаменитая журналистка Лоис Лейн (Битси Таллок) и дети героев Джонатан (Джордан Эльзасс) и Джордан (Александр Гарфин). В видео также показаны несколько экшен-сцен.

По сюжету Кларк и Лоис вернутся в Смолвиль, где займутся каким-то семейным делом. Однако героям также придется уделять много времени сыновьям. Теперь они столкнутся со всеми проблемами, которые переживают современные родители, воспитывающие подростков. Им также придется столкнуться с каким-то злом, передает 112.ua.

Премьера сериала "Супермен и Лоис" намечена на 23 февраля 2021 года.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН