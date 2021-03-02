Кинофестиваль уже стартовал.

В программу кинофестиваля "Берлинале" попал украинский фильм Екатерины Горностай "Стоп-Земля".

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В рамках конкурсной программы фестиваля Generation 14Plus украинский фильм "Стоп-Земля" будет бороться за зрительские симпатии. Лента расскажет о взрослении на примере историй подростков в киевской школе.

Чтобы рассудить конкурсантов и распределить между ними призы, оргкомитет фестиваля пригласил шестерых лауреатов "Золотого медведя", награжденных уже в XXI веке. Это прошлогодний триумфатор, иранец Мохаммад Расулоф ("Зла не существует", 2020), израильтянин Надав Лапид ("Синонимы", 2019), румынка Адина Пинтилие ("Не прикасайся", 2018), венгерка Ильико Эньеди ("О теле и душе", 2017), итальянский документалист Джанфранко Рози ("Огонь в море", 2016) и чуть-чуть нарушающая паттерн боснийка Ясмила Жбанич ("Грбавица", 2006).

Напомним, что в этом году из-за пандемии COVID-19 организаторам Берлинале пришлось разъединить события фестиваля, он будет проходить в два этапа. В марте в онлайн-формате пройдут все мероприятия фестиваля для специалистов киноотрасли, а в июне, уже офлайн, состоятся показы фильмов фестиваля для широкой аудитории.

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Автор: УНИАН