Телеканал 1+1 активно работает над премьерой нового украиноязычного сериала "Моя любимая Страшко" - адаптацией всемирно известного колумбийского сериального формата "Betty la fea" или "Ugly Betty".

Сегодня стало известно, кто исполнит главную женскую роль в сериале. Роль Насти Глушко воплотит молодая украинская актриса, выпускница мастерской Льва Сомова Ирина Поплавская.

Ирина украсила обложку издания КП в Украине и впервые дала эксклюзивное интервью, в котором рассказала о том, как прошла кастинг в сериал, какова ее героиня и как сама пережила буллинг в школе.

"Моя героиня Настя Глушко очень добрая, абсолютно чистая душа. Но вместе с тем она очень сильна. С самого начала у нее уже все есть, кроме осознания и понимания этого. Где-то она будет очень забавная, я бы даже сказала чуточку странная. Моя героиня устраивается на работу в косметическую компанию помощником генерального директора. Выглядит она совсем не так, как человек из бьюти-индустрии. Несмотря на буллинг, на то, что ее не воспринимают, Настя не теряет веру в то, что все получится. Мы стараемся показать - можно быть сильнее всех неприятностей, проблем, и нельзя позволять себя сломать. Нужно просто идти вперед", - делится актриса.

Также в откровенном интервью Ира вспомнила личную историю буллинга, которая во многом напоминает ситуацию, в которую попадает Настя Глушко в сериале.

"В школе обучение было для меня приоритетом номер один. Я хорошо училась, и были моменты, когда не давала списывать одноклассникам. В такие моменты ко мне не очень хорошо относились. Это не проявлялось как-то физически, была только одна ситуация, когда толкнули и я упала. Больше – словесно, называли ботаном, задротом... Надо просто на старте этих отвратительных процессов говорить себе, что ты сильнее, что ты владеешь ситуацией, а не она тобой. Тогда человек будет способен пережить любую боль, любую обиду и при этом не стать злой", - рассказала Ирина Поплавская.

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"Мы несколько месяцев искали актрису на главную роль. На кастинге смотрели многих известных прекрасных актрис, но мы хотели найти ту девушку, которая сможет передать всю суть нашей новой героини. Она должна была вызывать чувства как соседская, хорошо знакомая девушка - немного наивная, трогательная, но с твердой жизненной позицией и убеждениями. Когда мы увидели Иру Поплавскую, то все переволновались за нее как за дебютантку, справится ли она. Но в то же время все запомнили именно ее и на каждой встрече возвращались к ее кастинг-пробам. В ней есть что-то нежное и магическое, она родная и близкая, но с несокрушимым характером и верой в добро. Хотя для актрисы это первая роль, она невероятно точно передает характер героини и ответственно подходит ко всем процессам на площадке. Зрители 1+1 уже совсем скоро познакомятся с нашей героиней и даже смогут подписаться на ее страницу в соцсетях", - комментирует главный продюсер фильмов и сериалов "1+1" Елена Еремеева.

Напомним, что украиноязычный сериал будет отличаться от оригинального формата. Он отразит реалии современной жизни украинцев в большом городе, их проблемы и вызовы. В сериале поднимут вопросы моббинга (буллинг на работе), сексизма, объективации, общения в интернете и другие. Несмотря на то, что мир стремительно меняется, общество продолжает давать оценку человеку по его внешности. Главная героиня сериала "Моя любимая Страшко" собственным примером покажет, что красота – это не только внешние данные, но и качества, которые следует распознать с первых минут – доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. Мир меняется, а вместе с ним меняется и героиня.

Саундтреком к сериалу стал новый хит группы KAZKA "Красивая сердцем".

Кто такая Ирина Поплавская:

Девушке 24 года. Она родилась в Киеве, а первые 20 лет жила в Одессе. Выросла в семье врачей. Окончила актерскую мастерскую Льва Сомова.

Роль Насти Глушко в сериале "Моя любимая Страшко" на 1+1 - первая роль и сразу главная роль актрисы.

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Автор: Диана Могилевич