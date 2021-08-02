Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Сегодня стала известна дата долгожданной премьеры. Так, зрители увидят первый прямой эфир "Танцев со звездами" уже 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1.

Об этом стало известно из атмосферного промо-ролике, в котором появились новые звездные участники сезона: юморист и звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова, капитан команды "Стояновка" в "Лиге Смеха" Иван Люленов и актер Константин Войтенко.

Уже известно, что на танцевальный паркет выйдут певица Джамала, участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко.

Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцев со звездами".

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Автор: Диана Могилевич