Сериал покажет Disney+ уже 19 марта.

Marvel Studios обнародовали финальный трейлер сериала "Сокол и Зимний Солдат".

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Об этом сообщает popcornnews.

Согласно сюжету, бывшие соперники станут партнерами. Они объединят свои усилия ради того, чтобы победить врагов.

На кадрах видно, что Сэм Уилсон (Сокол) пытается справиться со щитом Капитана Америки, который оставил ему Стив Роджерс перед уходом, а также со свалившейся на него в связи с этим ответственностью. Баки Барнс ((Зимний Солдат) старается найти свое место в новом мире.

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Автор: Диана Могилевич