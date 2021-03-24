Певица ушла в сольное плаванье после распада группы "НеАнгелы".

Украинская певица Слава Каминская опубликовала в Instagram короткий ролик из своего будущего клипа на песню "911".

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На кадрах видно, что девушка стоит спиной к оператору в кожаніх штанах. При этом она наклоняется и гладит себя по ногам.

"Я не 911, не служба спасения, не звони мне, когда ты один, по воскресениям", - рассекретила некоторые фразы из песни Слава.

Напомним, Слава Каминская была участницей группы "НеАнгелы". После того как продюсер группы Юрий Никитин решил прекратить сотрудничество с дуэтом, Слава ушла в сольное плаванье.

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Автор: Диана Могилевич