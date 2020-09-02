Сериал будет основан на трилогии, включающей "Задачу трех тел", "Темный лес" и "Вечная жизнь Смерти". Это одна из самых известных фантастических книжных серий, которая принесла автору Лю Цысиню славу.

Создатели популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, снимут для стримингового сервиса Netflix новый сериал по мотивам фантастической трилогии китайского автора Лю Цысиня.

Читайте такжеNetflix открыл бесплатный доступ к нескольким фильмам (список)Стороны уже заключили соответствующий договор. Сценарий сериала они напишут вместе с Александром Ву. Продюсерами экранизации выступят Райан Джонсон и компания Брэда Питта Plan B, Цысинь присоединился к проекту в качестве продюсера-консультанта, сообщает Deadline.

Сериал будет основан на трилогии, включающей "Задачу трех тел", "Темный лес" и "Вечная жизнь Смерти". Это одна из самых известных фантастических книжных серий, которая принесла автору Лю Цысиню славу в Китае и во всем мире. Книги написаны в 2006 году и рассказывают о последствиях культурной революции в Китае и секретном проекте по связи с инопланетянами.

"Трилогия Лю Цысина - это самая амбициозная фантастика, которую мы читали, переносящая в 1960-е и конец времен, в начало зарождения нашей маленькой голубой точки и на самый край вселенной. Мы готовы посвятить следующие несколько лет работе над шоу", - отметили Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

В свою очередь автор трилогии Лю Цысинь заявил, что очень уважает и верит в творческую команду, адаптирующую "Задачу трех тел" для телеаудитории. Он отметил, что хотел рассказать "историю, которая выходит за рамки времени и границ наций, культур и рас", ту историю, которая заставляет задуматься о судьбе человечества в целом. "Я очень рад, что новые и существующие фанаты по всему миру узнают об этой истории на Netflix", - отметил китайский писатель.

Дата выхода сериала пока не сообщается.

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Автор: УНИАН