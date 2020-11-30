Пятый сезон сериала должен был стать последним, но позже сериал продлили на шестой, финальный сезон.

Правительство Великобритании намерено обратиться к Netflix с просьбой добавить в сериал "Корона" предупреждение для зрителей о том, что его сюжет отчасти - вымысел.

Читайте такжеПоявился полноценный трейлер четвертого сезона сериала "Корона"Как рассказал в интервью изданию The Daily Mail министр культуры Великобритании Оливер Дауден, он планирует направить письмо руководству онлайн-платформы, в котором попросит прояснить для подписчиков, что показанные в шоу события зачастую не соответствуют действительности, передает 112.ua.

"Это безупречно поставленное художественное произведение, но, как и в случае с другими проектами, Netflix должен был с самого начала это прояснить. Без этого объяснения целое поколение зрителей, не живших в те времена, будут принимать вымысел за правду", — заявил он.

Ранее появилась информация, что королевская семья раскритиковала четвертый сезон сериала. Принц Уильям заявил, что он "эксплуатирует" брак его родителей — принца Чарльза и принцессы Дианы — и представляет его в ложном свете.

Подобные опасения на этой неделе высказывали и представители австралийского сообщества: в одной из серий премьер-министр страны в 1980-е годы Боб Хоук произносит на одном из ток-шоу слово "свинья" в отношении королевы Елизаветы II. Как уточнили представители главного австралийского канала ABC, такого в действительности не происходило.

Представители Netflix пока никак не прокомментировали слова Даудена.

Четвертый сезон "Короны" вышел 15 ноября. В нем снялись Джиллиан Андерсон, Эмма Коррин, Оливия Колман и Хелена Бонэм-Картер.

Пятый сезон должен был стать последним, но позже сериал продлили на шестой, финальный сезон.

Роль королевы Елизаветы II в пятой части исполнит Имельда Стонтон. Стонтон сыграет Елизавету в XXI веке. Также уже найдена актриса на роль принцессы Маргарет в пятом сезоне. Австралийская актриса Элизабет Дебики ("Ночной администратор", "Тенет") в пятом и шестом сезонах сыграет принцессу Диану. Съемки пятого сезона стартуют летом 2021 года, поэтому он выйдет не раньше 2022 года.

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Автор: УНИАН