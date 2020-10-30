Сезон будет состоять из десяти серий и выйдет 15 ноября.

Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер четвертого сезона сериала "Корона", который повествует о жизни британской королевской семьи.

Читайте такжеБританский сериал "Корона": Netflix представил первый тизер с датой премьерыСезон будет состоять из десяти серий и выйдет 15 ноября. В новом сезоне события затронут период 1980-х - в нем появятся принцесса Диана, которую сыграет Эмма Коррин, и Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон. В ролике можно увидеть новых персонажей сезона.

К своим ролям вернутся Оливия Колман (Елизавета II), Хелена Бонэм Картер (принцесса Маргарет) - для них этот сезон станет последним, а также Тобайс Мензис (принц Филипп) и Джош О’Коннор (принц Чарльз).

Пятый сезон должен был стать последним, но позже сериал продлили на шестой, финальный сезон, передает 112.ua.

Роль королевы Елизаветы II в пятой части исполнит Имельда Стонтон. Она сыграет Елизавету в XXI веке. Также уже найдена актриса на роль принцессы Маргарет в пятом сезоне. Австралийская актриса Элизабет Дебики ("Ночной администратор", "Тенет") в пятом и шестом сезонах сыграет принцессу Диану. Съемки пятого сезона начнутся летом 2021 года, поэтому он выйдет не раньше 2022 года.

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Автор: УНИАН