Премьера шоу запланирована на 11 февраля.

Телеканал CBS выпустил новый трейлер сериала "Кларисса", который должен стать продолжением фильма "Молчание ягнят".

Читайте такжеСериал "Секс в большом городе" получил продолжение: опубликован тизер (видео)Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.

По информации Deadline, действие сериала будет происходить в 1993 году, через год после событий в "Молчании ягнят".

Премьера запланирована на 11 февраля.

Сериал "Кларисса": трейлер

Продолжение "Молчания ягнят": что известно

Шоу расскажет об истории агента ФБР Клариссы Старлинг, расследующей дела серийных убийц и сексуальных маньяков.

Главную роль исполнила Ребекка Бридс, известная по сериалам "Милые обманщицы" и "Большая волна".

Авторами шоу выступили Дженни Люмет и Алекс Куртцман (исполнительный продюсер "Звездного пути", "Сонной лощины" и "Областей тьмы").

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Автор: УНИАН