Главную роль исполнила Ребекка Бридс / скриншот
Телеканал CBS выпустил новый трейлер сериала "Кларисса", который должен стать продолжением фильма "Молчание ягнят".
Читайте такжеСериал "Секс в большом городе" получил продолжение: опубликован тизер (видео)Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.
По информации Deadline, действие сериала будет происходить в 1993 году, через год после событий в "Молчании ягнят".
Премьера запланирована на 11 февраля.
Сериал "Кларисса": трейлер
Продолжение "Молчания ягнят": что известно
Действие будет происходить через год после событий в "Молчании ягнят" / скриншот
- Шоу расскажет об истории агента ФБР Клариссы Старлинг, расследующей дела серийных убийц и сексуальных маньяков.
- Главную роль исполнила Ребекка Бридс, известная по сериалам "Милые обманщицы" и "Большая волна".
- Авторами шоу выступили Дженни Люмет и Алекс Куртцман (исполнительный продюсер "Звездного пути", "Сонной лощины" и "Областей тьмы").
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