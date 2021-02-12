Ранее пользователи раскритиковали создателей шоу за решение взять темнокожую актрису на роль английской королевы.

Компания Fable Pictures совместно с Channel 5 и Sony Pictures Television показали первый кадр предстоящего мини-сериала «Анна Болейн», который расскажет о судьбе второй жены английского короля Генриха VIII Тюдора.

Читайте такжеВ сети "разнесли" темнокожую актрису, которая сыграет в мини-сериале королеву АнглииФото размещено в Twitter Channel 5.

Главную роль в шоу исполнила британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит (фильм «Квин и Слим», сериал «Настоящая кровь»).

Как известно, сразу после новости о том, что Анну Болейн сыграет темнокожая актриса, в социальных сетях разразился шквал критики. По мнению многих пользователей, поскольку в современном кино недопустим вайтвошинг (когда белые актеры играют представителей этнического меньшинства), то и блэквошинг в этом случае неприемлем.

Сериал об Анне Болейн: что известно

Это будет трехсерийное шоу.

Режиссером выступила Линси Миллер («Падение в мертвые воды», «Делать деньги), а сценаристом – Ева Хеддервик Тернер.

Съемки завершились еще в декабре 2020 года в Йоркшире.

Премьера запланирована на конец 2021 года.

Сюжет . Сериал последние месяцы жизни Болейн перед казнью. В это время королева будет активно бороться за гендерное равноправие в патриархальной Англии.

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Автор: Катерина Шварц