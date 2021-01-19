Саманту заменят "сильная, влиятельная афроамериканка" и девушка азиатского происхождения.

В новых сериях "Секса в большом городе" появятся две новые героини вместо Саманты Джонс в исполнении Ким Кэтролл, отказавшейся от участия в съемках.

Читайте такжеНа Netflix вышел первый фильм с украинской озвучкой и субтитрамиОб этом сообщает Daily Mail. Так, Саманту заменят "сильная, влиятельная афроамериканка" и девушка азиатского происхождения.

Собеседник издания отметил, что было бы глупо демонстрировать жизнь Нью-Йорка лишь глазами белокожих персонажей.

"Смешно, что жизнь в таком плавильном котле, как Нью-Йорк, показывали исключительно глазами белых женщин", — отметил источник Daily Mail.

Секс в большом городе: что известно о новом сезоне

Продолжение сериала "Секс в большом городе" выйдет на платформе HBO Max. Сиквел "А затем" будет состоять из 10 эпизодов.

По информации СМИ, съемки начнутся весной в Нью-Йорке. Дата выхода пока не раскрывается.

Ранее был опубликован тизер к новому сезону сериала "Секс в большом городе".

К касту нового сезона сериала присоединились Синтия Никсон и Кристин Дэвис. А вот история героини Ким Кэтролл продолжения не получит. Исполнительница роли Саманты отказалась от съемок из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер.

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Автор: Ольга Робейко