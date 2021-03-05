Украинская певица Руслана Лыжичко сейчас записывает новый альбом.
Об этом она сказала в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".
По словам Русланы, он посвящен 30-летию независимости Украины. Певица ожидает, что ее новый альбом выйдет уже в этом году.
"Я каждый день имею огромные нагрузки. Я делаю это уже 5-6 лет. В течение этого времени я постоянно в творческом процессе. Возможно, это меня спасает. Сейчас я приехала из студии, я записываю новый альбом, который посвятила 30-летию нашей страны. И вы продолжение "Диких танцев" таки увидите в этом году. Он выйдет", - сказала певица.
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