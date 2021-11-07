7 ноября 2021 года Рине Зеленой могло бы исполниться 120 лет.

Многие люди знают Рину Зеленую благодаря ролям черепахи Тортиллы в мультфильме "Приключения Буратино" и миссис Хадсон в киноленте "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Тем не менее, участие в этих шедеврах советского кинематографа - далеко не единственные достижения актрисы.

УНИАН расскажет, чем еще прославилась легендарная актриса, и почему ее творчество живет до сих пор.

Рина Зеленая в молодости и юности

Актриса родилась (25 октября) 7 ноября 1902 года в городе Ташкенте. Настоящее имя - Екатерина Васильевна Зеленая, а Рина - творческий псевдоним. Семья девочки жила бедно, отец был мелким торговцем и довольно скупым человеком. Выдавал матери Рины сущие копейки, которых не хватало на семейный быт. Однако, в том была причина - в силу своего юного возраста мать Рины Зеленой не умела распоряжаться бюджетом и жила не по средствам.

Училась маленькая Катя в реальном училище (заведении, где основной уклон делают на естественные и математические науки), а после него поступила в Московское театральное, причем, неожиданно. Она случайно увидела объявление на улице, зашла и сразу прочла стих приемной комиссии. Девушку сразу же зачислили в список студентов.

Театральные подмостки и война

Началом карьеры актрисы стал театр "Крот" в Одессе. Там же появился и псевдоним, история его, как и многие из жизни Рины Зеленой, смешна и удивительна. На афише с названием спектакля просто не хватало места для имени "Екатерина", поэтому его сократили, получилось "Рина Зеленая".

Творческий путь в Одессе был ярким и запоминающимся: она читала стихи детям, выступала на эстраде и обращалась к горожанам по радио. Когда началась война, Рина Зеленая ездила с фронтовыми бригадами и выступала "в полях". За это впоследствии актриса была награждена орденом Красной Звезды.

Несравненная миссис Хадсон и другие знаковые роли

Из Одессы Рина Зеленая перебралась в Москву, где поступила в труппу театра "Не рыдай". Приняла участие в фильме "Путевка в жизнь", где ей досталась роль блатной певицы. К сожалению, из множества снятых эпизодов в финальную версию киноленты попал только один.

Читайте такжеЛегендарная ABBA выпустила альбом после 40-летней паузыАктриса буквально жила киноискусством, поэтому соглашалась даже на незначительные роли. И благодаря харизме Зеленой, они запоминались зрителям больше всего. К примеру, в фильмах "Подкидыш" и "Весна" персонажей, которых сыграла Рина Зеленая, вообще изначально не было. Их написали специально, не сумев устоять перед обезоруживающим талантом актрисы. Она на ходу придумывала реплики и всегда любила импровизировать.

В 60-70-х годах Рину Зеленую стали приглашать и в другие проекты. Актриса гордилась своим участием и таких картинах, как: "Три толстяка", "Про Красную Шапочку", "Чиполлино". Ее необычный голос, который можно узнать из тысячи, и песни, раскрывающие характер персонажей, стали визитной карточкой советских мультфильмов.

Последняя роль Рины Зеленой - миссис Хадсон в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". На момент съемок актрисе было 85 лет.

Рина Зеленая - болезнь, последние годы жизни

Современники актрисы говорят, что она была невероятно легким и приятным в общении человеком. Никогда не жаловалась на здоровье и не тревожила даже самых близких людей, а поклонники только после смерти узнали, что Рина Зеленая 20 лет боролась с раком.

В последние несколько лет перед смертью актриса ничего не видела из-за прогрессирующего астигматизма, а также с трудом передвигалась - сказывался давнешний перелом бедра. Состояние здоровья вынудило Рину Зеленую переехать в Дом ветеранов кино.

Однажды актриса пошутила:

"Если мне и дадут звание, это будет за 45 минут до смерти"

По иронии судьбы так и вышло - Михаил Горбачев подписал указ о присвоении Рине Зеленой звания "Народная артистка СССР", когда она уже была без сознания.

Скончалась легендарная актриса 1 апреля 1991 года в Москве на 90-м году жизни. Похоронена на Введенском кладбище, рядом с мужем - архитектором Константином Топуридзе.

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Автор: Кристина Кащавцева