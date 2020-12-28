В связи с пандемией общая сумма кассовых сборов значительно снизилась.

Составлен рейтинг самых кассовых фильмов 2020 года.

Читайте такжеWarner Bros. запустила производство "Чудо-женщины 3" с Галь ГадотИтоги года подвел сайт Box Office Mojo, отслеживающий кассовые сборы от кинопроката во всем мире.

Стоит отметить, что в связи с пандемией общая сумма кассовых сборов в 2020-м значительно снизилась и составила менее 13 миллиардов долларов (в 2019 году – 42 миллиарда долларов)

Самые кассовые фильмы 2020-го: лидер рейтинга

Рейтинг возглавила китайская военная драма "Восемь сотен". Картина вышла в прокат в августе и собрала 416 миллионов долларов.

Фильм рассказывает о четырехдневной обороне склада Сихан в Шанхае 1937 года во время битвы за Шанхай. Неравная битва 524-го полка 88-й дивизии, в которой осталось в живых меньше половины из восьми сотен бойцов против 20 тысяч солдат японской армии.

Топ-10 самых кассовых фильмов 2020 года

"Восемь сотен" - 461 млн.

"Плохие парни навсегда" - 426 млн.

"Тенет" - 362 млн.

"Соник в кино" - 310 млн.

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла" - 246 млн.

"Цзян Цзия" - 240 млн.

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" - 201 млн.

"Человек-невидимка" - 143 млн.

"Вперед" - 141 млн.

"Зов предков" - 110 млн.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц