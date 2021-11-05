В анимационном ролике антропоморфное существо, похожее на большую ящерицу, пытается стать человеком.

Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров) выпустил второй за неделю сольный трек и клип к нему.

Ролик на новую песню "Цунами" опубликован на его YouTube-канале исполнителя.

Клип представляет собой анимационный ролик, в котором антропоморфное существо, похожее на большую ящерицу, пытается стать человеком.

Oxxxymiron: новый клип на песню "Цунами"

Авторами клипа на песню выступили Юрий Белоусов, Ксения Сухарева, Анна Крылова и Анастасия Чикерлан.

В подписи к видео отмечается, что над песней рэпер работал вместе с тверской рок-группой "Пионерлагерь Пыльная Радуга".

Напомним, 1 ноября Oxxxymiron выпустил первый за четыре года сольный трек "Кто убил Марка?" и опубликовал на него клип.

Oxxxymiron: что известно о рэпере

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Один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund. Является одним из влиятельных и выдающихся хип-хоп исполнителей России, а его альбомы "Вечный жид" и "Горгород" рассматриваются сообществом как наиболее важные релизы русского рэпа.

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Автор: Катерина Шварц