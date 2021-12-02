В альбом вошли 22 трека.

Российский хип-хоп исполнитель Оксимирон выпустил альбом под названием "Красота и Уродство".

Полный плейлист Оксимирон опубликовал в своем Twitter.

Пластинка появилась на музыкальных стриминговых сервисах в среду, 1 декабря.

В "Красоте и уродстве" 22 трека. Это первый за шесть лет полноценный альбом исполнителя.

Обложку для альбома нарисовал Борис Гребенщиков, а в записи некоторых песен участвовали Дельфин ("Чувствую"), Masha Hima ("Мы все умрем"), ATL и Игла ("Грязь").

Напомним, 1 ноября 2021 года Оксимирон презентовал новый трек под названием "Кто убил Марка?". Спустя шесть лет молчания, такая новость стала неожиданностью для фанатов музыканта. Незадолго до этого вышла другая композиция - "Сказка о потерянном времени".

Десятиминутный трек "Кто убил Марка?" - рассказ о конфликте исполнителя с другим хип-хоп "динозавром" - Ромой Жиганом. Оксимирон приоткрывает завесу тайны и посвящает общественность в детали резонансного события минувших лет.

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Автор: Виолетта Орлова