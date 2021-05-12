Премьера сериала запланирована на конец мая.

Стриминговая платформа Netflix показала трейлер второго сезона предстоящего сериала "Рагнарек".

Читайте такжеДень победы: топ-10 фильмов о Второй мировой войне

Кресло сценариста занял Адам Прайс. Согласно сюжету, главному герою предстоит узнать, что его город заколдован древними силами. Герою придется пойти на многое для того, чтобы спасти свою семью.

Кроме того, по сценарию главный герой во втором сезоне встретится со своим врагом.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич