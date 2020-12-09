Съемки планируют начать весной.

Apple TV+ продлил на третий сезон научно-фантастический сериал «Ради всего человечества» (For All Mankind).

Читайте также"Порочный" триллер: создатель "Хода королевы" экранизирует роман Набокова с Аней Тейлор-ДжойОб этом сообщает Deadline.

Сериал решили продлить еще до выхода второго сезона, премьера которого намечена на 19 февраля следующего года. Съемки планируют начать весной.

«Ради всего человечества»: что известно о сериале и новом сезоне

Впервые «Ради всего человечества» вышел 1 ноября прошлого года, в день запуска Apple TV+.

Проектом занимается создатель «Звездного крейсера «Галактика» Рональд Д. Мур.

В главной роли снимается Юэль Киннаман («Отряд самоубийц», «Видоизмененный углерод»). Также в шоу играют Сара Джонс («Проклятие») и Майкл Дорман («Патриот»).

Сериал рассказывает о том, что могло случиться, если бы космическая гонка между США и СССР никогда не закончилась.

События второго сезона развернутся в 1983 году, когда президентом стал Рональд Рейган, а напряжение между СССР и США достигло пика.

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Автор: Катерина Шварц