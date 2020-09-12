Лауреатом премии имени Василия Стуса в этом году стал украинский кинорежиссер, актер театра и кино Ахтем Сеитаблаев.
Об этом сообщается на Facebook-странице общественной организации «Украинский ПЕН».
Организаторами премии являются Украинский ПЕН, Kyiv-Mohyla Business School и Дух и Литера.
Премию имени Василия Стуса с 1989 года вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, менеджерам культуры за вклад в украинскую культуру и стойкость гражданской позиции. Ее учредила Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком. Начиная с 2016 года, Украинский ПЕН и партнеры - Kyiv-Mohyla Business School и издательство «Дух и Литера» - продолжили эту инициативу.
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