Премию имени Василия Стуса с 1989 года вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам за вклад в украинскую культуру и стойкость гражданской позиции.

Лауреатом премии имени Василия Стуса в этом году стал украинский кинорежиссер, актер театра и кино Ахтем Сеитаблаев.

Об этом сообщается на Facebook-странице общественной организации «Украинский ПЕН».

Организаторами премии являются Украинский ПЕН, Kyiv-Mohyla Business School и Дух и Литера.

Премию имени Василия Стуса с 1989 года вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, менеджерам культуры за вклад в украинскую культуру и стойкость гражданской позиции. Ее учредила Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком. Начиная с 2016 года, Украинский ПЕН и партнеры - Kyiv-Mohyla Business School и издательство «Дух и Литера» - продолжили эту инициативу.

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Автор: Виктория Токарева