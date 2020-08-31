Премия прошла удачно / Скриншот YouTube
30 августа в Нью-Йорке состоялось вручение премии MTV. Премия была посвящена темнокожим людям и смерти актера Чедвика Боузмана, который скончался накануне.
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Победители:
- «Видео года» - Blinding Lights (The Weeknd)
- «Песня года», «Лучший совместный проект», «Лучшая операторская работа» - Rain On Me (Леди Гага и Ариана Гранде)
- «Артист года», почетная премия Tricon - Леди Гага
- «Лучшее музыкальное домашнее видео» - Stuck with U (Ариана Гранде и Джастин Бибер)
- «Лучшее выступление на карантине» - Unplugged At Home (CNCO)
- «Лучший дебют» - Doja Cat
- «Лучшая группа» и «Лучший поп» - Dynamite (BTS)
А вот популярный певицы Тейлор Свифт и Билли Айлиш не получили наград, хотя были номинированы.
Премия прошла удачно / фото REUTERS
Премия прошла удачно / фото REUTERS
Премия прошла удачно / фото REUTERS
Премия прошла удачно / фото REUTERS
Премия прошла удачно / фото REUTERS
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