Премия прошла удачно / Скриншот YouTube

30 августа в Нью-Йорке состоялось вручение премии MTV. Премия была посвящена темнокожим людям и смерти актера Чедвика Боузмана, который скончался накануне.

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Победители:

  • «Видео года» - Blinding Lights (The Weeknd)
  • «Песня года», «Лучший совместный проект», «Лучшая операторская работа» -  Rain On Me (Леди Гага и Ариана Гранде)
  • «Артист года», почетная премия Tricon - Леди Гага
  • «Лучшее музыкальное домашнее видео» - Stuck with U (Ариана Гранде и Джастин Бибер)
  • «Лучшее выступление на карантине» -  Unplugged At Home (CNCO)
  •  «Лучший дебют» - Doja Cat
  • «Лучшая группа» и «Лучший поп» - Dynamite (BTS)

А вот популярный певицы Тейлор Свифт и Билли Айлиш не получили наград, хотя были номинированы.

Премия прошла удачно / фото REUTERS
Премия прошла удачно / фото REUTERS
Премия прошла удачно / фото REUTERS
Премия прошла удачно / фото REUTERS
Премия прошла удачно / фото REUTERS

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Автор: Диана Могилевич