30 августа состоялась церемония вручения премии телеканала MTV за лучшие видеоклипы - MTV VMA 2020.

30 августа в Нью-Йорке состоялось вручение премии MTV. Премия была посвящена темнокожим людям и смерти актера Чедвика Боузмана, который скончался накануне.

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Победители:

«Видео года» - Blinding Lights (The Weeknd)

«Песня года», «Лучший совместный проект», «Лучшая операторская работа» - Rain On Me (Леди Гага и Ариана Гранде)

«Артист года», почетная премия Tricon - Леди Гага

«Лучшее музыкальное домашнее видео» - Stuck with U (Ариана Гранде и Джастин Бибер)

«Лучшее выступление на карантине» - Unplugged At Home (CNCO)

«Лучший дебют» - Doja Cat

«Лучшая группа» и «Лучший поп» - Dynamite (BTS)

А вот популярный певицы Тейлор Свифт и Билли Айлиш не получили наград, хотя были номинированы.

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Автор: Диана Могилевич