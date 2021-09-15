Премьера второго сезона сериала "Лок и ключ" состоится уже 22 октября этого года на Netflix.

Стриминговая платформа Netflix показала трейлер второго сезона сериала "Лок и ключ", премьера которого состоится совсем скоро.

"Лок и ключ" - это американский драматический хоррор-сериал, созданный Карлтоном Кьюзом ("Остаться в живых"), Мередит Аверилл и Ароном Эли Колейтом на основе одноимённой серии комиксов Джо Хилла и Габриэля Родригеза.

Главные роли сыграют Дэрби Стэнчфилд ("Скандал"), Коннор Джессап ("Рухнувшие небеса", "Черный дрозд"), Эмилия Джонс ("Доктор Кто"), Джексон Роберт Скотт ("Оно" и "Оно 2"), Лайсла де Оливьера, Петрис Джонс и Гриффин Глюк ("Притворись моей женой").

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Сюжет. Мать с тремя детьми переезжает в старое родовое поместье после смерти мужа. Вскоре дети обнаруживают, что в доме полно потайных дверей, и к ним можно отыскать магические ключи. Ключи также дают своим владельцам магические силы. Но одновременно они могут пробудить и нечто кошмарное.

Напомним, премьера первого сезона состоялась в феврале 2020 года. Меньше чем через два месяца выйдет второй сезон сериала, а вскоре создатели представят и третий сезон.

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Автор: Диана Могилевич