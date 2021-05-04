Премьера сериала запланирована на 11 июня 2021 года.

Стриминговый сервис Disney+ покажет мини-сериал "Локи".

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Согласно сюжету, действие происходит в Кинематографической вселенной Marvel (КВМ) и он напрямую связан с фильмами франшизы. События сериала разворачиваются после фильма "Мстители: Финал" (2019), где альтернативная версия Локи создала новую временную линию.

Кресло сценариста занял Майкл Уолдрон, а режиссёром первого сезона стала Кейт Херрон. Главную роль исполнит Том Хиддлстон. Также к нему присоединиться Оуэн Уилсон.

Отметим, что съемки сериала начались в январе 2020 года в Атланте, Джорджия, но были приостановлены в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Производство возобновилось в сентябре 2020 года.

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Автор: Диана Могилевич