Рэпер показал видео с Каменских.

Украинский артист Потап опубликовал в Instagram видео, на котором Настя Каменских играет на фортепиано и исполняет свою новую песню.

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На кадрах Настя предстала в футболке и с пучком на голове. Звезда исполнила часть своей новой песни, которую супружеская пара записала еще на карантине.

"Мы написали эту песню на карантине ... этот #vibe сложно описать", - написал Потап.

Фанатам понравился отрезок из песни. Они отметили, что Настя очень талантливая певица.

"Ждем с нетерпением", "Очень красиво", "Кайфовая", "Обожаю", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич