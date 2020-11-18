Украинский артист Потап опубликовал в Instagram видео, на котором Настя Каменских играет на фортепиано и исполняет свою новую песню.
Читайте такжеВера Брежнева сняла клип, где предстала голой (видео)
На кадрах Настя предстала в футболке и с пучком на голове. Звезда исполнила часть своей новой песни, которую супружеская пара записала еще на карантине.
"Мы написали эту песню на карантине ... этот #vibe сложно описать", - написал Потап.
Фанатам понравился отрезок из песни. Они отметили, что Настя очень талантливая певица.
"Ждем с нетерпением", "Очень красиво", "Кайфовая", "Обожаю", - написали фанаты.
Другие новости УНИАН:
- Рэпер Lil Nas X в образе Санты появился в клипе на песню Holiday
- Легендарная группа AC/DC выпустила новый альбом (видео)
- Shazam представил топ-100 самых "разыскиваемых" песен всех времен
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram