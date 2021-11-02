Анна Дзюба покидает группу, которая много лет покоряла женские сердца.

Украинский дуэт Artik & Asti, который последние годы покорял слушателей России, распадается после 10 лет существования. Так, из группы уходит певица Анна Дзюба.

"Друзья, хочу поделиться с вами новостями! Теперь уже официально! Ни для кого не секрет, что в этом году группе Artik & Asti исполняется 10 лет. 10 лет с момента как я нашел Аню и создал группу Artik & Asti. За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста! Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых наоборот радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально - Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня наши пути расходятся и каждый идет своей дорогой", - сказал продюсер и участник дуэта Артем Умрихин.

Также он добавил, что слушатели смогут еще насладить творчеством Ани. Вероятно, девушка начнет сольную карьеру. К слову, ранее она анонсировала выход сольной песни, в которой расскажет о себе.

Читайте такжеСкандальный Бардаш выпустил первый украиноязычный трек о коррупции"Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать то, что делаю всю жизнь - писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться. Хочу выразить благодарность Ане. Вместе мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь! Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе", - добавил Артем.

При этом артист не уточнил, кто именно заменит Дзюбу в дуэте. Отметим, совсем недавно они выпустили новый альбом "Миллениум", который моментально стал популярным и покорил не одно женское сердце. А в августе 2021 года Artik & Asti отыграли концерт в Киеве.

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Автор: Диана Могилевич