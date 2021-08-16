Артур Логай выйдет на танцевальный паркет.

Украинский актер Артур Логай принял звездный челлендж и выйдет на паркет шоу "Танцы со звездами", который стартует 30 августа на 1+1.

"Участие в "Танцах со звездами" - это огромный вызов для меня, потому что я боюсь танцев. У меня нет страха перед выполнением опасного трюка на площадке, а вот танцы пока сильнее меня. Мне всегда казалось, что я деревянный, как минимум на половину. И теперь у меня появилась прекрасная возможность это исправить побороть себя же. К тому же, я очень азартный, а "Танцы со звездами" все же соревновательное шоу, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы победить", - сказал Артур Логай.

Напомним, вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец KADNAY, певица Евгения Власова, актер Артур Логай.

Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцев со звездами".

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Автор: Диана Могилевич