Певица празднует день рождение / eastnews.ua
Американская певица Pink 8 сентября празднует 41-летие. Она очень популярная и каждый ее альбом становился платиновым.
Читайте такжеБританский дуэт Hurts представил новый клип
Звезда находится в двадцатке лучших исполнителей в США, выиграла 3 награды "Грэмми", получила 5 наград MTV Video Music Awards и 2 награды Brit Awards. Два года назад она стала самой красивой женщиной по версии журнала People. Также она несколько раз становилась одной из самых высокооплачиваемых артисток.
УНИАН собрал для вас лучшие клипы звезды.
Walk Me Home
Try
Who Knew
Perfect
Beautiful Trauma
Другие новости по теме:
- UPark Festival 2021 назвал еще одного хедлайнера фестиваля
- Макс Барских назвал дату выхода нового альбома
- Известная нью-металл группа Deftones перепутали Киев и Москву
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram