8 сентября певица празднует день рождение.

Американская певица Pink 8 сентября празднует 41-летие. Она очень популярная и каждый ее альбом становился платиновым.

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Звезда находится в двадцатке лучших исполнителей в США, выиграла 3 награды "Грэмми", получила 5 наград MTV Video Music Awards и 2 награды Brit Awards. Два года назад она стала самой красивой женщиной по версии журнала People. Также она несколько раз становилась одной из самых высокооплачиваемых артисток.

УНИАН собрал для вас лучшие клипы звезды.

Walk Me Home

Try

Who Knew

Perfect

Beautiful Trauma

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Автор: Диана Могилевич