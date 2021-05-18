Уже сегодня, 18 мая, стартует международный песенный конкурс Евровидение 2021. Начнется он первым полуфиналом, в котором выйдут на сцену представители 16 стран.
В первом полуфинале выступят, в частности, такие страны: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.
Кто имеет шансы выйти в финал: топ-10 от букмекеров
Так, согласно данным официального сайта шоу, рейтинг 10 потенциальных финалистов конкурса возглавляет Мальта. Представительница данной страны певица Destiny имеет самые высокие шансы выйти в финал с первого места с песней "Je Me Casse".
На второй строчке разместился Кипр и представительница этой страны Elena Tsagrinou. Певица исполнит песню "El Diablo".
Замыкает тройку Украина, которую представляет группа Go_A. На конкурсе она выступит с композицией "SHUM".
Четвертой в рейтинге идет Литва и группа Roop с песней "Discoteque".
Вслед за Литвой в рейтинге разместилась Россия, которую презентует певица Manizha с песней "Russian Woman".
На шестой строчке расположилась Швеция и певец Tusse с песней "Voices".
Седьмой в рейтинге букмекеров является Норвегия. Ее на песенном конкурсе представляет певец TIX с песней под названием "Fallen Angel".
Восьмая - Хорватия и певица Albina с песней под названием "Tick-Tock".
Девятый - Азербайджан, который представляет певица Efendi с песней "Mata Hari".
И десятой идет Румыния, которую представляет певица ROXEN с песней "Amnesia".
В целом прогноз букмекеров по 10 странам, которые имеют самые высокие шансы попасть в финал выглядит следующим образом:
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