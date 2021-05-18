Сегодня на сцене в Роттердаме выступят представители 16 стран.

Уже сегодня, 18 мая, стартует международный песенный конкурс Евровидение 2021. Начнется он первым полуфиналом, в котором выйдут на сцену представители 16 стран.

В первом полуфинале выступят, в частности, такие страны: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.

Кто имеет шансы выйти в финал: топ-10 от букмекеров

Так, согласно данным официального сайта шоу, рейтинг 10 потенциальных финалистов конкурса возглавляет Мальта. Представительница данной страны певица Destiny имеет самые высокие шансы выйти в финал с первого места с песней "Je Me Casse".

На второй строчке разместился Кипр и представительница этой страны Elena Tsagrinou. Певица исполнит песню "El Diablo".

Замыкает тройку Украина, которую представляет группа Go_A. На конкурсе она выступит с композицией "SHUM".

Четвертой в рейтинге идет Литва и группа Roop с песней "Discoteque".

Вслед за Литвой в рейтинге разместилась Россия, которую презентует певица Manizha с песней "Russian Woman".

На шестой строчке расположилась Швеция и певец Tusse с песней "Voices".

Седьмой в рейтинге букмекеров является Норвегия. Ее на песенном конкурсе представляет певец TIX с песней под названием "Fallen Angel".

Восьмая - Хорватия и певица Albina с песней под названием "Tick-Tock".

Девятый - Азербайджан, который представляет певица Efendi с песней "Mata Hari".

И десятой идет Румыния, которую представляет певица ROXEN с песней "Amnesia".

В целом прогноз букмекеров по 10 странам, которые имеют самые высокие шансы попасть в финал выглядит следующим образом:

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Автор: Алина Вишневская