В США прошло награждение премии People's Choice Awards с соблюдением карантинных мер.

16 ноября в США вручили премию People's Choice Awards - народную премию, которая вручается с 1975 года. Победители премии выбираются путем голосования в интернете. Список номинаций также определяется по мнению пользователей интернета. До 2017 года премию продюсировала компания Procter & Gamble и она транслировалась на канале CBS. С 2018 года права на премию выкупил телеканал E!.

Церемония People's Choice Awards 2020 прошла в Лос-Андежелесе. Звезды прибыли на красную дорожку, чтобы получить свои награды. Событие проводилось с соблюдением коронавирусных ограничений. Звезды соблюдали социальную дистанцию и предварительно сдавали тест на COVID-19.

People's Choice Awards 2020 - победители премии

Народная икона – Дженнифер Лопес

Fashion-икона – Трэйси Эллис Росс

Лучший фильм – "Плохие парни навсегда"

Лучшая комедия – "Будка поцелуев 2"

Лучший экшен-фильм – "Мулан"

Лучшая драма – "Гамильтон"

Лучший семейный фильм – мультфильм "Вперед"

Лучший актер – Уилл Смит

Лучшая актриса – Тиффани Хэддиш

Лучший актер драматического фильма – Лин-Мануэль Миранда

Лучшая актриса комедийного фильма – Джои Кинг

Лучший актер экшен-фильма – Крис Хемсворт

Лучший сериал – "Анатомия страсти"

Лучший драматический сериал – "Ривердейл"

Лучший комедийный сериал – "Я никогда не..."

Лучший фантастический сериал – "Вайнона Эрп"

Лучшая группа – BTS

Лучший сериал для непрерывного просмотра — "Внешние отмели"

Лучшее реалити-шоу – "Не отставая от Кардашян"

Лучшее талант-шоу – "Голос"

Лучший актер сериала – Коул Спроус

Лучшая актриса сериала – Эллен Помпео

Лучшее дневное ток-шоу – "Шоу Эллен Дедженерес"

Лучшее вечернее ток-шоу – "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном"

Звезда реалити-шоу – Хлои Кардашян

Лучший певец – Джастин Бибер

Лучшая певица – Ариана Гранде

Лучшая песня – Dynamite – BTS

Лучший альбом – Map of the Soul: 7 – BTS

Лучший кантри-певец – Блейк Шелтон

Новая артистка – Doja Cat

Лучшее музыкальное видео – Dynamite – BTS

Лучшая музыкальная коллаборация – WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Лучший саундтрек – Only the Young (Тейлор Свифт – "Миссис Америка")

Звезда соцсетей – Эмма Чемберлен

Бьюти-инфлюэнсер – Джеймс Чарльз

Социальная знаменитость – Ариана Гранде

Самая стильная звезда – Зендая

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Автор: Екатерина Пулатова