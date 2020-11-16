16 ноября в США вручили премию People's Choice Awards - народную премию, которая вручается с 1975 года. Победители премии выбираются путем голосования в интернете. Список номинаций также определяется по мнению пользователей интернета. До 2017 года премию продюсировала компания Procter & Gamble и она транслировалась на канале CBS. С 2018 года права на премию выкупил телеканал E!.
Церемония People's Choice Awards 2020 прошла в Лос-Андежелесе. Звезды прибыли на красную дорожку, чтобы получить свои награды. Событие проводилось с соблюдением коронавирусных ограничений. Звезды соблюдали социальную дистанцию и предварительно сдавали тест на COVID-19.
People's Choice Awards 2020 - победители премии
Народная икона – Дженнифер Лопес
Fashion-икона – Трэйси Эллис Росс
Лучший фильм – "Плохие парни навсегда"
Лучшая комедия – "Будка поцелуев 2"
Лучший экшен-фильм – "Мулан"
Лучшая драма – "Гамильтон"
Лучший семейный фильм – мультфильм "Вперед"
Лучший актер – Уилл Смит
Лучшая актриса – Тиффани Хэддиш
Лучший актер драматического фильма – Лин-Мануэль Миранда
Лучшая актриса комедийного фильма – Джои Кинг
Лучший актер экшен-фильма – Крис Хемсворт
Лучший сериал – "Анатомия страсти"
Лучший драматический сериал – "Ривердейл"
Лучший комедийный сериал – "Я никогда не..."
Лучший фантастический сериал – "Вайнона Эрп"
Лучшая группа – BTS
Лучший сериал для непрерывного просмотра — "Внешние отмели"
Лучшее реалити-шоу – "Не отставая от Кардашян"
Лучшее талант-шоу – "Голос"
Лучший актер сериала – Коул Спроус
Лучшая актриса сериала – Эллен Помпео
Лучшее дневное ток-шоу – "Шоу Эллен Дедженерес"
Лучшее вечернее ток-шоу – "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном"
Звезда реалити-шоу – Хлои Кардашян
Лучший певец – Джастин Бибер
Лучшая певица – Ариана Гранде
Лучшая песня – Dynamite – BTS
Лучший альбом – Map of the Soul: 7 – BTS
Лучший кантри-певец – Блейк Шелтон
Новая артистка – Doja Cat
Лучшее музыкальное видео – Dynamite – BTS
Лучшая музыкальная коллаборация – WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion
Лучший саундтрек – Only the Young (Тейлор Свифт – "Миссис Америка")
Звезда соцсетей – Эмма Чемберлен
Бьюти-инфлюэнсер – Джеймс Чарльз
Социальная знаменитость – Ариана Гранде
Самая стильная звезда – Зендая
- Сильвестр Сталлоне снимется в новом "Отряде самоубийц"
- В сети ходят слухи, что в "Фантастических тварях" покажут поцелуй Дамблдора и Грин-де-Вальда
- Появился тизер к двухчасовой финальной серии "Сверхъестественного"
- Дуэйн "Скала" Джонсон не влез в Porsche на съемках: сцену пришлось изменить (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram