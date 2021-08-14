В частности, актриса подписала контракт на съемку во второй части фильма "Круэлла" от Disney.

Оскароносная голливудская актриса Эмма Стоун подписала контракт на съемку во второй части фильма "Круэлла" от Disney.

Эта сделка является "хорошим знаком" на фоне новой технологии выхода фильмов Disney, когда они одновременно выходят в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney +.

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Издание Deadline утверждает, что заключение контракта выгодно для обеих сторон, как для актрисы, так и для корпорации.

"Это соглашение демонстрирует, что существует справедливый путь, который защищает артистов и объединяет интересы студий с актерами", - рассказала член агентства Endeavour, которое представляет интересы Стоун.

Дата выхода продолжения фильма пока не сообщается.

Фильм "Круэлла" из-за пандемии коронавируса вышел сразу в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney + 26 мая, заработав более $222 млн от продаж билетов по всему миру.

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Автор: Иван Бойко