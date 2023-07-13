Идея сериала возникла не просто так, в нем покажут, что украинский народ не сдается и сопротивляется захватчикам.

Телеканал 2+2 начал съемки четырехсерийной драмы "Окуповані" об украинцах, которые несмотря на страх, неопределенность и ежедневную опасность выбрали путь борьбы, находясь в оккупации.

По сюжету сериала "Окуповані", во время наступления российских войск главный герой сериала Роман помогает экс-возлюбленной Юле и ее сыну уехать из города в поселок, считая его более безопасным местом. Однако уже через считанные часы село, где живут родители Юли, оказывается под оккупацей россиян.

Напуганные и растерянные местные жители попадают в ловушку захватчиков без права на спасение – оккупанты быстро устанавливают свои порядки, грабят магазины и дома, жестоко наказывают тех, кто пытается оказать сопротивление. Понимая, что помощи придется ждать долго, Роман начинает решительно действовать и присоединяется к партизанскому движению.

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В главных ролях снялись: Юрий Фелипенко, Анастасия Капинус, Роман Ясиновский, Михаил Пулянский, Андрей Полищук, Анастасия Назарова, Андрей Макарченко и другие.

"Идея сериала возникла после того, как мы услышали историю ведущего нашего телеканала Геннадия Попенко, который в первые дни полномасштабной войны вместе с семьей оказался в оккупированном Иванкове. Его история побудила нас рассказать о тех, кто во время войны мужественно переживает испытание оккупацией. События драмы разворачиваются в другое время, в другом городке, но главные герои, как и тысячи украинцев, попавших в ловушку россиян, не теряют надежды на освобождение и сопротивляются захватчикам", - рассказала Олеся Пазенко, продюсер проекта.

Съемки сериала "Окуповані" начались с символического подписания актерами и съемочной группой артиллерийской гильзы, отстрелянной по российским захватчикам. Гильзу команде проекта передали украинские защитники, которые осенью прошлого года освобождали Харьковщину от оккупантов.

Военную драму "Окуповані" по заказу телеканала 2+2 снимает 1+1 Production.Originals. Генеральными продюсерами выступили: Сергей Кизима, Аким Галимов. Продюсерам фильма стали: Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Владимир Москалец. Режиссером выступил Павел Тупик, а сценаристом - Андрей Кокотюха.

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