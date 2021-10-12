12 октября 2021 года группе "Океан Эльзы" исполняется 27 лет.

Легендарной украинской группе "Океан Эльзы" исполнилось 27 лет. Коллектив был создан 12 октября 1994 года во Львове. Лидер" ОЭ " Святослав Вакарчук поздравил фанатов в Инстаграм:

"Сегодня 27! Обнимаем всех и каждого и благодарим, что все годы мы вместе", - написал музыкант.

"Океан Эльзы" неоднократно признавали лучшей рок-группой и лучшей концертной группой Восточной Европы. Всего на территории Украины продано более миллиона дисков коллектива. Песни "Океана Эльзы" уже давно стали народными. На них записаны сотни каверов.

"Обійми" — первый сингл с альбома "Земля", который вышел в 2013 году. 27 февраля состоялась презентация видеоклипа, который отснял британский режиссер Говард Гринхолл. Эта песня имеет также сольную версию Святослава Вакарчука, в которой изменены слова.

Кроме того, сегодня, 12 октября, 19:35 на экранах ТРЦ Gulliver в Киеве должны показать премьеру песни "Перемога" от "Океана Эльзы" и KALUSH. После этого видео опубликуют на YouTube.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГРУППЕ"ОКЕАН ЭЛЬЗЫ"

"Океан Эльзы", по словам Святослава Вакарчука, никогда не будет участвовать в конкурсах, то есть в мероприятиях, где участники соревнуются за места (например, "Евровидении"). Такой принцип группа приняла еще в начале существования, после разочарования в музыкальном конкурсе "Жемчужины сезонов", где "ОЭ" лидировали от начала вплоть до последнего выступления коллектива, который победил, а "Океан" занял лишь второе место.

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Один из первых пиар-менеджеров группы вспоминает, что в ранний период они делали ставку на аудиторию женщин 35+, а также на детей из патриотических семей.

Темы песен группы звучат в первом украинском анимационном мультсериале " Лис Микита "и детском фильме "Прикольна казка".

Песней "Країна дітей" (совместно с Аlyona Аlyona) в День защиты детей группа присоединилась к акции "Так работает память", посвященной памяти Даниила Дидика и всем, кто отдал жизнь за независимость Украины.

Автор: Вероника Кордон