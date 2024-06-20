Объявлена программа Национального конкурса 15-го Одесского международного кинофестиваля

В Национальную конкурсную программу вошли 10 полнометражных лент.

В Национальную конкурсную программу 15-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 12 по 20 июля, вошли 10 полнометражных фильмов. За награды будут соревноваться игровые и документальные ленты.

Игровые фильмы

"Безумцы", реж. Денис Тарасов, Украина

Действие фильма разворачивается в 70-е годы ХХ века. Тема фильма, впервые затронутая в художественном кинематографе, открывает одну из самых позорных и страшных страниц истории СССР. Речь идет о так называемой "карательной психиатрии", которую использовало КГБ в борьбе с политическими и религиозными диссидентами. Главный герой фильма - молодой человек, который хочет чувствовать себя свободным в своей стране - слушать любимый рок, носить длинные волосы... Однако его стремление к личной свободе сталкивается с жестокостью системы страны, где используются самые позорные методы контроля над такими, как он.

Видео дня

"Дело Беспятого", реж. Валерий Шалига, Украина

Зажиточный крестьянин Герасим Калитка хочет купить землю своего обедневшего соседа, но ему не хватает денег. Иметь много земли - это его мечта и он идет на нечистую сделку. Неизвестный предлагает ему приобрести за пять тысяч сто тысяч фальшивых денег. Калитка вместе с кумом Савкой покупают эти деньги. Но вместо денег им продают чистую бумагу. В отчаянии Калитка хочет повеситься, но его спасают. Жадность героя чуть не закончилась трагедией, но он и дальше продолжает мечтать о земле.

"Дом за стеклом", реж. Тарас Дронь, Украина, Румыния, Польша, Кипр

Жизнь амбициозного архитектора Виктории кардинально меняется после того, как ее дочь исчезает со своим парнем, которого обвиняют в торговле наркотиками. Виктория начинает расследование и пытается доказать невиновность дочери, чтобы сохранить свою безупречную репутацию и не потерять важный проект.

"Кислородная станция", реж. Иван Тимченко, Украина, Чехия, Словакия

1980, СССР. Многолетний политзаключенный и неутомимый борец за права крымских татар Мустафа Джемилев отбывает очередную ссылку в якутском поселке Зырянка. Тем временем три человека направляются к нему через огромную страну, и намерения у них очень разные - увидеть, уничтожить, защитить.

"Серые пчелы", реж. Дмитрий Моисеев, Украина

В "серой зоне" АТО, в небольшом селе без электроэнергии остались жить только двое врагов детства. Под снарядами, которые иногда пролетают над селом, с непрошеными вооруженными гостями, соседи-пенсионеры ведут свой скромный быт, иногда встречаясь для противоречивого, но необходимого общения. У каждого жизнь не сложилась по-своему, и оба имеют время ее переосмыслить. Мало обращая внимания на военные события, они пытаются создать свою мирную жизнь в опасной местности, но все разрушается, когда в селе появляется российский снайпер.

"Яса", реж. Сергей Маслобойщиков, Украина

Год 2015. Мать Анну и подругу Дарку объединяют воспоминания о Дане, который погиб в 2014 году на Майдане. Жизненный путь Анны прошел от активистки Майдана 2004 года до государственного служащего высокого уровня. Через отношения между двумя женщинами выясняется, что Анна была связана с коррупцией, которая привела к мафиозному реваншу в Украине в 2010 году, а затем - к Революции Достоинства в 2014 году. Анна все больше убеждается в зависимости своих личных действий и смерти сына.

Документальные фильмы

"Гляделов", реж. Ксения Кравцова, Украина

Александр Гляделов - украинский мастер документальной черно-белой фотографии.

Фильм-наблюдение приглашает в путешествие вместе с фотографом от Киева и Бучи до Харькова, Одессы и Иловайска, от 1990-х до 2022, от беспризорных уличных детей до страшных войн, развязанных Россией.

"Километр", реж. Анна Тихая, Украина

Лента рассказывает о ситуации, в которой оказалась семья Любих. Когда российские войска начали наступление на Киев, все члены семьи, кроме Романа, находились в доме в Ирпене, который очень быстро оказался на грани оккупации. Не имея возможности попасть в дом и увидеться с родными, Роман около месяца ежедневно работал на ирпенском направлении аэроразведчиком. Находясь на расстоянии в пределах километра от родных, он наблюдал перемещение врага и нередко пролетал над их домом.

"Осторожно! Жизнь продолжается", реж. Антон Штука, Украина

Уличный художник из Харькова едет в освобожденный город Изюм, что в 60 км от линии фронта. Художник рисует свои работы на улицах разрушенного во время российской оккупации города, знакомится с местными жителями. Один из них - Владимир, местный, потерявший половину семьи во время обвала дома. Взаимодействие и наблюдение за работой художника вдохновляют Владимира начать менять свою жизнь.

"СвирельПеруна", реж. Евгений Мазуренко, Украина

Фильм, основанный на видеоматериалах, снятых непосредственно на боевой позиции. "Свирель" - это кодовое название пушки для радиопереговоров. Образно она напоминает свирель, и такой инструмент подходил бы богу грома Перуну. Герои фильма - воины-артиллеристы.

Разные люди в мирной жизни, на войне они находятся в одном ограниченном пространстве на несколько сот метров посадки и несут службу, как древние жрецы языческого племени в сакральном месте. И их алтарь - это пушка.

Победители Национального конкурса определяются в следующих номинациях: "Лучший украинский полнометражный игровой фильм" и "Лучший украинский полнометражный документальный фильм".

15-й Одесский международный кинофестиваль состоится с 12 по 20 июля 2024 года в городе Киев.

15-й ОМКФ проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Программы "Креативная Европа" Европейского Союза.

Официальные локации кинофестиваля