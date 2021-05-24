Одним из претендентов является Рим. Мэр города заявила, что победители - римляне, поэтому логично если конкурс в следующем году примет столица Италии.

Стали известны три города-претендента на проведение Евровидения в 2022 году, которое должно пройти в Италии после победы группы Måneskin.

Как сообщает 112ua.tv со ссылкой на wiwibloggs, желание принять музыкальный конкурс уже изъявили Рим, Турин, Пезаро. Так, Рим - столица и родной город группы Måneskin кажется очевидным выбором. Мэр города Вирджиния Рагги написала в Twitter: "Победа Måneskin была фантастической. Рим гордится нашими ребятами. В следующем году Евровидение примет Италия. Рим - идеальная сцена, чтобы принять вызов".

В свою очередь мэр Турина также была одной из первых, кто предложил принять Евровидение в своем городе. "Поздравляю, Måneskin! Сегодня мы начинаем работу над Туринской заявкой", - написала Кьяра Аппендино в Twitter.

Читайте такжеПобедителем Евровидения 2021 стала группа Maneskin из ИталииПезаро - маленький город недалеко от Сан-Марино с большой концертной площадкой Vitrifrigo Arena, вмещающей до 10 тыс. человек.

Мэр города Маттео Риччи написал в Twitter: "В следующем году Евровидение будет проходить в Италии. Мы подаем заявку на проведение Евровидения в Vitrigrifo Arena, одном из самых больших и красивых мест в стране. Пезаро был назван ЮНЕСКО творческим городом музыки. Кто лучше нас может провести такое масштабное музыкальное мероприятие?".

Официальные заявки городов на проведение Евровидения будут опубликованы в течение следующих нескольких недель, а окончательное решение ожидается к лету.

Также на сайте eurovisionworld появились предположительные даты проведения Евровидения в 2022 году. Наиболее вероятные среди них - с 10 по 14 мая, однако официального подтверждения пока нет.

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Автор: Ирина Погорелая