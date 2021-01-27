Известная телекомпания НВО планирует снять сериал по мотивам Гарри Поттера.
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Об этом сообщает Hollywood Reporter.
На данный момент НВО ведет переговоры с киностудией Warner Bros. Также идут поиски сценаристов. При этом наверняка еще неизвестно, будет снят сериал или нет.
Сообщается, что автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг должна согласиться на то, чтобы по мотивам ее рассказов снимали сериал. А также нужно договориться с NBCUniversal, так как именно эта медиакорпорация владеет контрактом на трансляцию фильмов о приключениях Гарри Поттера.
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