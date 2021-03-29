Дата старта фильма "Гнев человеческий" в украинских кинотеатрах предварительно запланирована 22 апреля 2021 года.

Вышел первый трейлер нового фильма культового британского режиссера Гая Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Агенты U.N.C.L.E.", "Джентельмены") - "Гнев человеческий" (Wrath of Man), главную роль в котором исполнил Джейсон Стэйтем.

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Как рассказывает "Вольга Украина", в центре сюжета фильма загадочный и холодный на вид британский джентльмен Хилл (Джейсон Стэйтем), внутри которого пылает жажда правосудия. Преследуя свои мотивы, он намерен найти заказчика серии многомиллионных ограблений, которые потрясли Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но виновные обязательно познают гнев человеческий.

"Гнев человеческий" стал первым фильмом Гая Ричи, действие которого целиком происходит в США, и первой за более чем 15 лет совместной работой режиссера с Джейсоном Стэйтемом, который попал в мир кино благодаря культовым лентам Ричи "Большой куш" и "Карты, деньги, два ствола".

Гай Ричи дал лаконичную, но исчерпывающую характеристику своего нового фильма "Гнев человеческий" и рассказал, что проект был создан для воссоединения Ричи с его главным актером: "Мне всегда нравился как актер Джейсон Стэтхем. За эти годы каждый из нас шел своей дорогой, но я всегда чувствовал, что нам нужно снова поработать вместе. Эта история стала идеальным поводом для воссоединения. "Гнев человеческий" затрагивает очень много тем - от мести до искусных ограблений. И по мере того, как будут разворачиваться события, рассказанные в разном времени и с разных точек зрения, раскрываются шокирующие секреты, которые приведут к мощнейшей конфронтации. Такого Джейсона Стэйтема вы еще не видели".

Компанию на съемочной площадке Стэйтему составили Скотт Иствуд ("Ярость", "Форсаж 8", "Отряд самоубийц", "Тихоокеанский рубеж: Восстание"), Джош Хартнетт ("Одержимость", "Счастливое число Слевина", "Перл Харбор", "Бульварные ужасы"), Холт МакКеллени ("Охотник за разумом", "Гренландия", "Лига Справедливости"), Эдди Марсан ("Джентльмены", "Атомная блондинка", "Шерлок Холмс") и Лаз Алонсо ("Пацаны", "Форсаж 4", "Аватар"). Также в фильме сыграли рэпер Post Malone, Джеффри Донован ("Сикарио 2", "Честный вор") и Ниам Алгар ("Воспитанные волками").

Дата старта фильма "Гнев человеческий" в украинских кинотеатрах предварительно запланирована 22 апреля 2021 года.

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Автор: Марина Григоренко