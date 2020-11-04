Режиссер считает, что в долгосрочной перспективе походы в кино останутся частью нашей жизни.

Режиссер Кристофер Нолан доволен кассовыми сборами своего фильма «Довод», который выпустили в кинопрокат несмотря на пандемию коронавируса.

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В интервью Los Angeles Times постановщик прокомментировал нынешнее состояние киноиндустрии. По его мнению, руководство студий все еще мыслит категориями 2019 года, вместо того, чтобы адаптироваться к новой реальности.

«Warner Bros выпустила «Довод» и я в восторге от того, что он собрал почти 350 миллионов долларов. Но я обеспокоен тем, что студии делают неверные выводы из нашего релиза. Вместо того, чтобы смотреть, где фильм сработал хорошо и как это можно применить для получения столь необходимой им прибыли, они смотрят на то, где фильм не оправдал «доковидных» ожиданий и и начнут использовать это как оправдание – чтобы киносети взяли на себя все убытки от пандемии. Вместо того, чтобы браться за дело и адаптироваться – или перестраивать свой бизнес», - отметил Нолан.

Режиссер считает, что в долгосрочной перспективе походы в кино останутся частью жизни, вместе с походами в рестораны и прочим. Но сейчас киноотрасли необходимо адаптироваться к новым реалиям.

«Довод»: успех или провал

Фантастический блокбастер «Довод» вышел в прокат в конце августа – начале сентября, когда киноиндустрия уже понесла тяжелые убытки от пандемии. Студии связывали с фильмом большие надежды на оживление интереса к кинопрокату.

Бюджет «Довода» составил около 200 млн долларов. С учетом расходов на маркетинг в киноиндустрии считается, что фильм должен отбить свой бюджет по меньшей мере двукратно, чтобы выйти на самоокупаемость. Новая лента Нолана провалилась в американском прокате и собрала по всему миру 347 млн долларов.

Глава компании AT&T (материнская компания Warner Bros) Джон Стэнки заявил, что финансовые результаты "Довода" оказались "не впечатляющими".

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Автор: Дмитрий Захаров