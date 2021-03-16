Премьера сериала запланирована на 26 марта.

Netflix выпустит новую интерпретацию приключений Шерлока Холмса.

Читайте такжеЗавершились съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Согласно сюжету сериала "Нерегулярные части", группа подростков столкнется со сверхъестественными силами. Также им придется помочь Холмсу и доктору Ватсону раскрыть несколько дел.

"Действие "Нерегулярных частей" происходит в викторианском Лондоне. История расскажет о банде уличных подростков, которые помогают в раскрытии нескольких дел доктору Ватсону и его таинственному деловому партнеру, неуловимому Шерлоку Холмсу. Преступления приобретают ужасающий сверхъестественный оттенок, и вскоре выясняется, что подросткам придется столкнуться с темными силами, чтобы спасти не только Лондон, но и весь мир", - говорится в синопсисе.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич