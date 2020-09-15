Фильм вскоре выйдет в прокат / Скриншот YouTube
В сети появился новый ролик фильма "Не время умирать".
Фильм расскажет о Джеймс Бонде, передает 112.ua.
А само видео посвящено главному злодею картины Сафину. Стоит отметить, что премьера фильма запланирована на ноябрь этого года.
"Он угроза не только для Бонда, но и для всего человечества", - описывает таинственного антагониста режиссер Кэри Фукунага.
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