Всегда нужно находить время для просмотра хороших сериалов.

В выходные всегда есть желание посмотреть хорошие сериалы, от которых просто невозможно оторваться. Предлагаем вашему вниманию топ-5 комедийных сериалов для классного настроения.

"Силиконовая долина"

Юные дарования, которым нужен спонсор, находят миллионера. Он селит их в своем роскошном доме, полностью обустроенном по новейшим технологиям. Там они будут проводить научную деятельность и 10% от прибыли отдавать миллионеру. Но однажды они захотят большего.

"Бруклин 9-9"

В центре сюжета оказался детектив Джейк. Он работает в полиции и качественно выполняет свои обязанности. Но порой он впадает в детство, что раздражает его коллег и друзей.

"Роковые ошибки Тодда Маргарета"

Главный герой устал от повседневности и от шаткого финансового положения. Однажды судьба дает ему шанс изменить свою жизнь. Он должен отправиться в Лондон и за 5 дней продать большую партию подозрительных корейских энергетических напитков. Если он не сможет справиться с возложенной миссией, то лишится работы.

"Дикие"

Это украинский сериал от студии "Квартал 95". В нем вы увидите много жизненных историй, которые точно не оставят вас равнодушными. А на какие эксперименты и вызовы пошли актеры... Сериал точно поднимет вам настроение.

"Яжебать"

Сюжет ситкома построен вокруг молодой семьи, члены которой недавно стали счастливыми родителями. Проблема только в том, что в семье сейчас растет два ребенка - не только новорожденный малыш, но и его не слишком серьезный папа. Жена главного героя решает устроить ему проверку на прочность - девушка заявляет, что ей надоело сидеть в декрете и она скучает по работе. В итоге молодой отец берет на себя все обязанности по уходу за ребенком.

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