Им стал олимпийский чемпион Станислав Горуна.

Уже 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1 стартует новый сезон главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами". И сегодня стало известно имя последнего участника пятого сезона, им стал бронзовый призер Олимпиады в Токио, чемпион Всемирных Игр и чемпион Европы по каратэ Станислав Горуна.

"Участие в проектах - это для меня настоящий вызов. Уже сейчас понимаю, что мне будет труднее из всех участников, ведь когда все в юности ходили на дискотеки, я ходил на тренировки по каратэ. Но принимать вызовы - это именно то, что я люблю. Я бы хотел научиться танцевать что-угодно: сальсу, бачату, танго, меренгу, вальс. В моем случае начать двигаться - это уже большой прогресс", - сказал Станислав.

Напомним, участниками шоу "Танцы со звездами" стали певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец KADNAY, певица Евгения Власова, актер Артур Логай, певица Lida Lee, певец MELOVIN и олимпийский чемпион Станислав Горуна.

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Автор: Диана Могилевич